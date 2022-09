Blue Beetle, il regista rassicura i fan: il film ha il pieno supporto della Warner Bros. Discovery

Dopo i vari avvicendamenti in casa DC, che hanno portato a diversi slittamenti nel calendario delle uscite e soprattutto alla cancellazione del film su Batgirl, c’era molta apprensione anche per il destino di Blue Beetle, il cinecomic con protagonista Xolo Maridueña in arrivo la prossima estate.

In un’intervista con NPR, il regista Angel Manuel Soto ha però rassicurato i fan, sostenendo di avere il pieno supporto di Warner Bros. Discovery.

Ecco le sue parole:

Non voglio mentire. All’inizio c’erano preoccupazione, rabbia, paura. [Ma] mi hanno detto di non preoccuparmi, il film ha il loro pieno sostegno.

Originariamente, Blue Beetle doveva arrivare direttamente in streaming su HBO Max, ma poi la Warner Bros. ha deciso di farlo uscire al cinema il 18 agosto 2023, un mese circa dopo The Flash. Nonostante in altri film DC siano già apparsi personaggi latino-americani come Diablo in Suicide Squad e Rosie Perez in Birds of Prey, questo sarà il primo progetto con un latino-americano come protagonista.

Blue Beetle è un supereroe partorito dalla mente di Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner che ha fatto la sua prima apparizione nel 2006 nei fumetti di Infinite Crisis.

Cosa ne pensate e quanto attendete Blue Beetle? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: NPR