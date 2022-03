Secondo quanto riportato da The Wrap sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast di, il film live action prodotto per HBO Max diretto da Angel Manuel Soto con protagonista(Cobra Kai).

Se le trattative andranno a buon fine la Stone dovrebbe interpretare la villain del lungometraggio, ovvero Victoria Kord.

Blue Beetle è un supereroe che è nato dalla mente da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner che ha fatto la sua nuova apparizione nel 2006 nei fumetti di Infinite Crisis.

Le riprese del cinecomic non sono ancora iniziate. Nonostante in altri film DC siano già apparsi personaggi latino-americani come Diablo in Suicide Squad e Rosie Perez Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), questo è il primo progetto con un latino-americano protagonista.

