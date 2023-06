Il prossimo film DC dopo The Flash, in attesa di Aquaman 2, sarà Blue Beetle, in uscita nei cinema di tutto il mondo il 18 agosto.

Durante un’intervista con Empire, il protagonista del film Xolo Maridueña si è detto molto speranzoso di far parte del futuro del DC Universe.

“Che si tratti di un solo film o di una trilogia, siamo pronti a tutto il pacchetto e a finire anche noi in quella caz* di Justice League” ha commentato l’attore. “Io, Angel [Manuel Soto, il regista] e tutta la squadra abbiamo spaccato con questo film, da dipenderà dai numeri“.

L’attore in ogni caso si è detto orgoglioso di far parte di un progetto che promuova la rappresentazione e che “apra più porte a persone come noi”.

Ecco una nuova foto dal film:

Blue Beetle doveva arrivare direttamente in streaming su HBO Max, ma poi la Warner Bros. ha deciso di farlo uscire al cinema il 18 agosto 2023, poche settimane dopo The Flash.

Cosa ne pensate e quanto attendete Blue Beetle? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate