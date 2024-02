Intervistato a margine dei Saturn Awards da Screen Rant, Xolo Maridueña è tornato a parlare del futuro di Blue Beetle nei DC Studios guidati da James Gunn e Peter Safran.

L’attore, che prossimamente ritroveremo nella sesta e ultima stagione di Cobra Kai, spiega di essere fiducioso circa il fatto che, in un modo o nell’altro, l’avventura di Blue Beetle continuerà:

So che vedremo di nuovo Blue Beetle, a prescindere che la cosa possa avvenire con un Blue Beetle 2 o in altra maniera. È stato davvero fantastico lavorare insieme a James [Gunn] e Peter [Safran], che ci hanno generosamente integrato nel loro nuovo universo anche se non faceva parte di ciò che avevano concepito inizialmente. È stato un onore. Dove andrà Blue Beetle in futuro? Non lo so. Ma posso dire con fiducia che lo vedremo presto.