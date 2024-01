Bob aggiustatutto diventa un film d’animazione: Jennifer Lopez è stata coinvolta alla produzione della pellicola, con Anthony Ramos (Sognando a New York – In the Heights) a presare la voce all’iconico personaggio della serie tv per bambini.

Nel film Roberto (Bob) andrà a Puerto Rico per lavorare in un grande cantiere. Il pubblico vedrà Bob “affrontare i problemi dell’isola” ed esplorare a fondo cosa significa davvero costruire. Il viaggio di Bob celebrerà le molteplici sfumature delle nazioni latine dei Caraibi e dei loro popoli.

Prodotto da Mattel Films, il film è stato scritto da Felipe Vargas, mentre non è stato ancora annunciato un regista.

Ramos ha spiegato che Bob aggiustatutto propone un “messaggio importante”, e che il film includerà alcuni elementi importanti ispirati alla sua vita: “Per anni i personaggi di Bob aggiustatutto hanno ispirato i giovani di tutto il mondo. Un film incentrato su amici che lavorano insieme, una celebrazione della splendida casa che condividono e di come l’amore può aiutare a superare gli ostacoli. Possiamo aggiustarlo? Sì possiamo!”

Non è ancora chiaro chi si occuperà delle animazioni.

Fonte: Variety

