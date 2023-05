In occasione della presentazione a Cannes, Bob Iger ha parlato di Indiana Jones e il quadrante del destino, quinto film della saga targata Lucasfilm, diretto da James Mangold e interpretato da Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook e Ethann Isidore in uscita al cinema il 28 giugno in Italia.

Con la proiezione di Cannes, l’amministratore delegato della Disney ha visto l’ultima fatica di Mangold in totale per cinque volte.

Quando all’after party del film, presenziato da Indiewire, a Iger è stato chiesto cosa ne pensasse della possibilità di ulteriori capitoli di Indiana Jones, l’AD ha spiegato: “L’ultimo film è arrivato 15 anni fa“.

Ha poi aggiunto, riferendosi all’idea che visti i tempi così dilatati non c’è fretta di pensare al futuro: “Staremo a vedere”.

Come già chiarito durante la conferenza stampa di Cannes, Indiana Jones e il quadrante del destino sarà l’ultimo film della saga per Harrison Ford.

La data d’uscita di Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino) è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

