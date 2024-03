Abbiamo già citato l’intervento del CEO della Disney Bob Iger fatto alla conferenza Morgan Stanley Technology, Media & Telecom, un’occasione in cui il dirigente ha discusso di tutto ciò che bolle nel pentolone della casa di Topolino per cercare d’invertire una rotta che, negli ultimi anni, non l’ha più vista in grado d’incontrare i favori e il piacere del pubblico.

Inevitabilmente, fra le varie questioni affrontate di petto dal dirigente, c’è stata anche quella della stanchezza da film di supereroi che, specie nell’ultimo anno e mezzo, ha toccato, in modo molto paritario, sia le produzioni cinematografiche e televisive targate Marvel Studios che quelle basate sulle proprietà intellettuali della DC Comics.

In un discorso in cui Bob Iger ha sottolineato come la Disney sia intenzionata a raddrizzare tutto quello che, attualmente, è alquanto storto, parlando dei cinecomic Marvel Studios il dirigente spiega:

Molte persone pensano che sia una questione di stanchezza del pubblico, ma non è stanchezza del pubblico. Il pubblico vuole grandi film. E se li produci per bene, il pubblico accorrerà in sala e ci sono innumerevoli esempi di ciò. Alcuni esempi sono di film nostri e altri esempi sono di altre major. Oppenheimer è un esempio perfetto di ciò. Semplicemente è un film fantastico. La concentrazione di ciò che si produce è davvero importante. Abbiamo ridotto la produzione di Marvel, sia il numero di film che il numero di serie TV, una mossa critica, ma ho fiducia nel team. Ho fiducia nella proprietà intellettuale che stiamo creando. Ho parlato di molti progetti. Guardiamo davvero avanti negli anni. Ed è un processo iterativo.

Fonte: Variety, Deadline

