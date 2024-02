Con l’annuncio che la serie tv di Oceania, inizialmente prevista per uscire in esclusiva su Disney+, è stata ripensata come sequel cinematografico e addirittura uscirà sul grande schermo nel weekend del Ringraziamento di quest’anno, la Disney sembra perseguire una strategia chiara almeno per il breve termine: affidarsi principalmente a sequel e a franchise, e tornare a valorizzare al massimo le finestre distributive per massimizzare i margini.

A confermare questa strategia il CEO Bob Iger, che durante l’incontro con gli azionisti per l’annuncio dei dati trimestrali ha spiegato:

Direi che in questo momento ci concentreremo un po’ di più su sequel e franchise. Penso che visto il contesto che stiamo vivendo, e visto cosa spinge il pubblico a uscire di casa e andare a vedere un film, affidarsi ai franchise più famigliari sia una scelta saggia. […] Abbiamo perseguito con troppo zelo l’obiettivo di far crescere il volume di contenuti prodotti, dovuto principalmente al nostro desiderio di inseguire la crescita di abbonati in tutto il mondo per la nostra piattaforma streaming, e per questo alcuni dei nostri studios hanno perso un po’ il focus. Quindi il primo passo che abbiamo compiuto in questa nuova fase è stato rallentare la quantità, abbiamo ridotto il numero di produzioni, in particolare ai Marvel Studios.

Non è la prima volta che Iger compie questa sorta di “autocritica”, e probabilmente non sarà l’ultima. Ma a livello strategico, appare evidente che la Disney intende mantenere la propria posizione dominante in alcuni momenti chiave dell’anno come il weekend del Ringraziamento, nonostante i risultati deludenti di film d’animazione recenti come Strange World e Wish. Questi ultimi erano film originali: ecco quindi che durante l’incontro con gli azionisti Iger ha annunciato che Oceania 2 uscirà a novembre di quest’anno, mentre Zootropolis 2 uscirà a novembre del 2025. Due sequel.

Tra gli altri sequel annunciati di recente ricordiamo Toy Story 5 e Frozen 3 e 4, mentre quest’anno usciranno sequel come Deadpool 3, Inside Out 2, Il Regno del Pianeta delle Scimmie e il prequel Mufasa: il Re Leone.

