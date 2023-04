Sono trascorse due settimane abbondanti da quando è iniziata una nuova fase di tagli e licenziamenti (si parla di 7000 unità) nella riorganizzazione di The Walt Disney Company voluta da Bob Iger, che dovrebbe portare a circa 5.5 miliardi di dollari di risparmi. Una fase che è partita con una notizia eclatante: l’assorbimento di Marvel Entertainment da parte della Casa di Topolino e il conseguente licenziamento del famigerato chairman Isaac “Ike” Perlmutter (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Il CEO della Disney Bob Iger ha potuto commentare la mossa effettuata nel corso di un’intervista fatta col TIME magazine in cui non è sceso nei dettagli della questione, limitandosi a spiegare che si trattava di un “passo necessario” per la multinazionale.

Queste le parole del dirigente:

Preferirei non scendere nei dettagli di questo aspetto. C’era una ridondanza specifica nella maniera con la quale veniva gestita la Marvel. Era un passo necessario da fare da parte nostra per dare forma a una compagnia più efficiente.

Quando gli viene chiesto se il licenziamento sia stato deciso anche come reazione al tentativo fatto da Perlmutter di sostenere la tentata (e fallita) azione dell’investitore Nelson Peltz per ottenere un posto nel consiglio di amministrazione della Disney, Bob Iger dice che:

È qualcosa che andava fatto a prescindere da quello.

Qualche giorno fa, parlando col Wall Street Journal, Isaac “Ike” Perlmutter aveva espresso tutto il suo sdegno verso la Disney:

Non ho dubbi che il mio licenziamento sia stato basato sulle grandi differenze tra il mio modo di pensare e la leadership della Disney, perché sanno che quello che interessa a me è il ritorno sugli investimenti […] È stata una semplice scusa per liberarsi di un dirigente di lunga data che ha osato mettere in discussione il modo di fare affari dell’azienda.

