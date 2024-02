Ormai non c’è annuncio dei dati trimestrali della Disney in cui non si parli della successione, e Bob Iger lo sa bene, anche perché è uno dei principali obiettivi che si è prefissato quando è tornato CEO della major.

Parlando alla CNBC ieri sera, Iger ha spiegato di essere sicuro che verrà trovato un nuovo CEO al momento giusto:

Sono sicuro che troveremo il mio successore nel tempo giusto e al momento giusto. Penso che l’impegno del consiglio di amministrazione, e l’attenzione che sta mettendo in questo processo, siano assolutamente sani.

L’anno scorso il contratto di Iger è stato prolungato: ora la Disney ha tempo fino alla fine del 2026 per trovare un successore adatto. Nel frattempo, il CEO sta cercando di adottare delle strategie di crescita e ristrutturare l’azienda affrontando le numerose sfide che si sono affacciate all’orizzonte dopo la pandemia, incluso “l’attacco” di Nelson Peltz e Ike Perlmutter, volto a conquistare dei posti in consiglio di amministrazione per se stesso e per Jay Rasulo. In questo senso, Iger si è limitato a commentare che “l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno ora è essere distratti, in termini di tempo ed energie, da un attivista che francamente ha piani completamente diversi dai nostri e non capisce la nostra compagnia, i suoi asset e persino l’essenza del brand Disney. Non ho parlato con Peltz, e non ho intenzione di parlare con lui”.

Questa settimana, nel frattempo, si è aggiunto al consiglio di amministrazione James Gorman (ex CEO di Morgan Stanley), che in futuro potrebbe avere non poca influenza sulle decisioni di Iger. Ad aprile si terrà l’incontro annuale con gli azionisti, e sarà in quell’occasione che verrà data una risposta definitiva agli attacchi Peltz e Perlmutter.

Fonte: Deadline

