Durante la sua partecipazione al The Howard Stern Show,è tornato a parlare del suo infarto di alcuni mesi fa e si è mostrato grato non solo nei confronti del pronto intervento e del sostegno dei suoi colleghi, ma anche dell’allenamento a cui si è sottoposto per il film d’azione

Ecco le parole dell’attore:

Una delle cose che mi è salvato è stato il mio allenamento e il fatto che fossi in buona forma. Quando ti alleni tanto, infatti, i vasi attorno al cuore si dilatano e quindi durante la rianimazione più sangue è arrivato al cuore visto che le vene erano più grandi. Anche la mia guarigione è stata molto più veloce di una persona normale che non fa esercizio visto che il mio corpo era già in ottima forma.

Con un budget di 16 milioni di dollari, il film ha incassato in tutto il mondo 55,4, milioni di dollari.

