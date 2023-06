Weird: The Al Yankovic Story (GUARDA IL TRAILER), è il biopic, uscito l’anno scorso, su Alfred Matthew Yankovic, ritratto sullo schermo da Daniel Radcliffe. Il noto cantante si è occupato in prima persona della sceneggiatura e, in una recente intervista con The Wrap, ha svelato perché Bohemian Rhapsody, pellicola sulla vita di Freddie Mercury uscita nel 2018, è stata fondamentale per dare il via alla realizzazione del film.

Eric Appel, regista di Weird, aveva originariamente realizzato un fake trailer del progetto nel 2009, che, dopo essere stato pubblicato sul sito web di Funny or Die, è diventato virale, tanto da catturare l’attenzione dello stesso Yankovic. Quest’ultimo ha cominciato a utilizzarlo nei suoi show con grande successo, fino a quando l’uscita del film di Bryan Singer non lo ha spinto a trasformarlo in un lungometraggio. Ecco le sue parole:

Per molto tempo ho pensato: “È quello che è: È un video virale di Funny or Die”, l’ho mostrato nei miei concerti dal vivo per circa un decennio, perché faccio molti cambi di costume sul palco, e ha sempre avuto una forte reazione. E dopo gli spettacoli, la gente mi chiedeva: “Quando esce il film? Sembra fantastico“. E io dovevo spiegare che si trattava solo di una parte. Solo tre anni fa, di punto in bianco, ho mandato una mail a Eric e gli ho detto: “Credo che sia arrivato il momento“. Perché era uscito Bohemian Rhapsody, notoriamente non accurato sotto molti aspetti, ma che ha vinto molti premi ed è davvero molto popolare. E ho pensato: “È arrivato il momento di bucare ancora una volta il genere biografico“.

Nel cast di Weird troviamo Rainn Wilson, Toby Huss, Julianne Nicholson ed Evan Rachel Wood (nei panni di Madonna). Alla produzione Tango e Funny or Die, mentre la distribuzione esclusiva è avvenuta in streaming su The Roku Channel.

Per quanto riguarda invece Bohemian Rhapsody, vi rimandiamo alla nostra scheda.

FONTE: The Wrap

