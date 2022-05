Le elezioni in Brasile si avvicinano, e così nelle ultime settimane diverse personalità si sono espresse contro l’attuale presidente Jair Bolsonaro, che durante il suo governo ha visto aumentare moltissimo la deforestazione in Amazzonia , il polmone verde del pianeta. Tra questi anche Leonardo DiCaprio, attivista e fondatore della The Leonardo DiCaprio Foundation, che recentemente ha pubblicato su Twitter un invito verso i brasiliani a registrarsi per votare alle elezioni e salvare la Foresta Amazzonica.

“Il Brasile ospita l’Amazzonia e altri ecosistemi che hanno un ruolo centrale nella lotta ai cambiamenti climatici,” ha scritto DiCaprio su Twitter. “Ciò che accade lì ha un impatto su tutti noi, e così è importantissimo che i giovani votino per guidare il cambiamento verso un pianeta più sano”.

A questo Tweet ha risposto lo stesso Bolsonaro, con un tono piuttosto ironico: “Grazie per il tuo sostegno, Leo! È davvero importante far sì che ogni Brasiliano voti alle prossime elezioni. Il nostro popolo deciderà se vuole mantenere la sovranità sull’Amazzonia o vuole essere comandato da imbroglioni che servono gli interessi stranieri. Ottimo lavoro in The Revenant”.

Successivamente il presidente è intervenuto in un comizio (via CNN) nel quale ha ribadito la sua posizione: “Ora, DiCaprio dovrebbe sapere che è stato lo stesso presidente dell’Organizzazione Mondiale del Commercio a dire che senza l’industria agricola brasiliana il mondo avrebbe fame. Quindi sarebbe meglio che stesse zitto anziché dire cose senza senso”.

Os jovens de 16 e 17 anos têm o poder de ajudar a construir o futuro do Brasil. Para exercer esse poder, você precisa se cadastrar pra votar até às 23:59 de hoje. Tire seu título online em https://t.co/0mKrfxtCth #TiraOTituloHoje — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) May 4, 2022