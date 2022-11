Bones and All: ecco cosa hanno davvero mangiato i protagonisti sul set durante le scene di cannibalismo

Bones and All

In un’intervista con /Film, Taylor Russell, co-protagonista di Bones and All di Luca Guadagnino (LEGGI LA RECENSIONE) ha rivelato cosa lei e Timothée Chalamet mangiavano veramente sul set durante le scene di cannibalismo.

Ecco le sue parole:

Luca diceva che era sciroppo di mais, ma io so per certo che non era così, perché ricordo che l’incredibile team degli effetti speciali e il team che si occupava di tutto questo genere di cose mi avevano detto che si trattava di ciliegie al maraschino, cioccolato fondente e caramelle alla frutta. Se vi sembra allettante, bene così. In caso contrario, lo capisco. Ma era molto dolce e [più gustoso] di qualsiasi altra cosa possiate immaginare.

Basato sul romanzo omonimo di Camille DeAngelis, il film è incentrato sull’amore tra due cannibali, Maren (Taylor Russell) e Lee (Chalamet), e sul loro viaggio attraverso l’America. Bones And All è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura. Nel cast della pellicola ci sono anche Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance. Il film sarà al cinema dal 23 novembre.

