Deadine a dare la notizia: stanno iniziando negli Stati Uniti le riprese di, il nuovo film di Luca Guadagnino e primo da lui girato in America.

Definito un teen drama d’autore, Bones and All è tratto dal romanzo di Camille DeAngelis ed è stato scritto da David Kajganich, che con Guadagnino ha scritto anche Suspiria e A Bigger Splash. Protagonista della pellicola Timothée Chalamet (nominato all’Oscar per Chiamami col tuo nome), Taylor Russell, Mark Rylance, André Holland, Jessica Harper, Michael Stuhlbarg, David Gordon-Green, Francesca Scorsese e Chloë Sevigny.

Il film racconta la storia di un primo amore, quello che porta Maren, una giovane donna che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un reietto vagabondo dall’animo combattivo, a unirsi e intraprendere un’odissea di centinaia di chilometri nell’America di Ronald Reagan, tra botole, passaggi segreti e stradine di provincia. Tuttavia, per quanto si sforzino, qualunque strada sembra riportarli al loro tremendo passato, fino al momento finale che deciderà se il loro amore sia realmente in grado di sopravvivere al loro essere altro rispetto al mondo che li circonda.

Alla produzione ci sono Frenesy Film Company e Per Capita Productions, tra i produttori figurano Luca Guadagnino e Marco Morabito per Frenesy Film Company, Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, del gruppo Fremantle, Francesco Melzi d’Eril e Gabriele Moratti per Memo. I produttori esecutivi sono Giovanni Corrado e Raffaella Viscardi. Il film è interamente finanziato da società italiane: The Apartment (società del gruppo Fremantle), 3 Marys, Memo, Tender Stories, Adler, Elafood, Elafilm, Manila, Serfis e Wise. The Apartment, Frenesy, Memo e 3 Marys si occuperanno delle vendite estere.