Bones and All: La mummia con Brendan Fraser è tra i titoli che hanno spinto Taylor Russell a recitare

Bones and All

Intervistata da Collider Taylor Russell, che attualmente si trova in sala al fianco di Timothée Chalamet in Bones and All di Luca Guadagnino, ha parlati un po’ della sua carriera e quando ha avuto lo slancio per entrare nel mondo della recitazione.

La giovane attrice, in tal senso, ha citato anche La mummia con Brendan Fraser. Ecco la sua dichiarazione:

Prima di Ragazze interrotte il film di cui credo di essermi veramente innamorata e che mi ha fatto venire voglia di recitare è La mummia. Ho amato La mummia con Brendan Fraser e sono davvero felice per tutto quello che gli sta accadendo nella sua carriera, è stata la mia prima cotta. Lo guardavo ogni mattina e ricordo di aver pensato: “Wow, Rachel Weisz non è di questa Terra”.

