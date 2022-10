Bones and All: Taylor Russell e Timothée Chalamet al centro di un nuovo poster

Bones and All

Online è approdato un nuovo poster ufficiale di Bones and All, atteso, nuovo film di Luca Guadagnino con Taylor Russell e Timothée Chalamet in arrivo nelle sale il 23 novembre.

Trovate il poster qua sotto:

Nel cast della pellicola ci sono anche Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance. Bones and All, vincitore del Leone d’argento alla regia e del Premio Marcello Mastroianni per la migliore attrice emergente a Taylor Russell alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, sarà al cinema dal 23 novembre.

Trovate tutte le notizie sul film nella nostra scheda.

FONTE: Impawards