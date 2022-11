Bones and All: Trent Reznor e Atticus Ross raccontano i retroscena della colonna sonora

Bones and All

Bones and All, nuovo film di Luca Guadagnino ora nelle sale (LEGGI LA RECENSIONE), può contare sulla colonna sonora dei premi Oscar Trent Reznor e Atticus Ross (The Social Network, Soul), alla loro prima collaborazione col regista.

In un’intervista con Variety, la coppia ha raccontato come Guadagnino voleva assolutamente che la colonna sonora fosse un vero e proprio personaggio e che dovesse sembrare malinconica e parlare del desiderio. Il film infatti, nonostante il tema del cannibalismo, è soprattutto una love story. “Non ci siamo mai concentrati sull’elemento horror. C’è e serve a qualcosa”, dice Reznor. Aggiunge Ross:

Abbiamo avuto lunghe conversazioni con Luca su questo elemento di invitante interpretazione. Ma il vero cuore è il romanticismo. Luca aveva accennato all’idea di una chitarra acustica. Quindi, abbiamo lavorato per stabilire quale sarebbe stato questo anelito.

L’unico pezzo dark arriva infatti verso la fine del film: una canzone originale scritta dagli stessi Ross e Reznor, intitolata “(You Make Me Feel Like) Home“. Spiega Ross:

Quando il film si apre, c’è l’insistenza sul tema dell’amore che i personaggi non hanno ancora trovato, ma man mano che la storia procede, diventa più intenso e intrecciato. Ma all’interno di questo viaggio, mentre il loro amore progredisce, siamo riusciti a trovare un modo in cui il tema del cannibalismo potesse funzionare e intrecciarsi nello stesso modo in cui lo fa la storia.

In occasione della presentazione di Bones and All a un festival di Los Angles, Luca Guadagnino ha raccontato invece un aneddoto sulla lavorazione prima dell’inizio delle riprese. Nel cast è anche presente Michael Stuhlbarg, che torna a lavorare col regista dopo Chiamami col tuo nome, in cui vestiva i panni del padre di Elio. A quanto pare, l’attore si è approcciato con assoluta dedizione al nuovo ruolo. Racconta Guadagnino:

Michael ha inviato a me e [allo sceneggiatore David Kajganich] qualcosa come un centinaio di domande, probabilmente più di un centinaio, per prepararsi al personaggio. Erano tutte domande stimolanti.

Vi ricordiamo che trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Variety/ THR