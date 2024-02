Bong Joon-ho, regista premio Oscar per Parasite, tornerà presto sul grande schermo con il lungometraggio Mickey 17, al momento privo di data d’uscita, ma nel frattempo ha già messo gli occhi su un nuovo progetto. Il sito coreano Daum (via CB) annuncia infatti che entro la fine dell’anno inizierà la produzione di un film d’animazione da lui diretto. L’opera sarà incentrata sul rapporto tra l’uomo e le forme di vita acquatiche, inclusi pesci dalle profondità oceaniche, e avrà uno dei budget più alti per un film sudcoreano: 52 milioni di dollari. Alla produzione Force Creative Party, uno studio di effetti visivi coreano che ha già lavorato con Bong. La fotografia sarà curata da Hong Kyung-pyo, che ha lavorato a Parasite.

ll regista ha iniziato a scrivere la sceneggiatura nel 2018 e l’ha completata nel 2021.

Per ora non conosciamo altri dettagli sulla pellicola. Vi terremo aggiornati!

Cosa ne pensate di Bong Joon-ho produttore di un film d’animazione sudcoreano? Lasciate un commento!

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: Daum

Classifiche consigliate