È da oggi nelle sale cinematografiche dello stivale The Boogeyman, horror-thriller nato dalla mente dell’autore di best-seller Stephen King.

Nella pellicola la liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla recente morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta a sua volta affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

Durante un incontro stampa per la promozione della pellicola, il regista Rob Savage ha rivelato che la Disney, che ha prodotto il film tramite i 20th Century Studios, ha voluto che da The Boogeyman venisse rimosso un riferimento a Star Wars. Per una ragione molto sensata come avremo modo di vedere. Si tratta di qualcosa che ha a che fare con un membro del cast, la piccola Vivien Lyra Blair. Durante la lavorazione della pellicola, il filmmaker era all’oscuro del fatto che la bambina era stata scritturata per interpretare la giovane Principessa Leia in Obi-Wan Kenobi. In The Boogeyman, il personaggio interpretato da Vivien Lyra Blair, “combatteva” la sua paura del buio dormendo con quella che, nella sceneggiatura, era descritta come una “spada laser giocattolo non originale” solo che alla fine, nel film arrivato nei cinema, tiene una sfera lunare luminosa. È stata proprio la Disney, spiega il regista, a non volere che in The Boogeyman si venisse a creare il collegamento con Star Wars, non tanto perché non desiderava che ci fosse una citazione alla saga in un horror, ma perché poi Vivien Lyra Blair sarebbe appunto comparsa nella serie TV con Ewan McGregor:

Il globo lunare luminoso con cui dorme è una cosa che puoi comprare su Amazon. Quindi ne abbiamo comprate alcune, le abbiamo aperte e abbiamo messo una luce al loro interno che potevamo controllare e regolare dìintensità. Ma la cosa interessante, specialmente riguardo alla Princessa Leia, era che nella sceneggiatura originale, lei aveva una spada laser giocattolo – invece di una palla lunare – che teneva vicino a sé nel letto. Era quello con cui dormivo da bambino, e l’idea era che fosse una spada laser contraffatta la quale iniziava ad avere interferenze quando la creatura si avvicinava e alla fine si rompeva. E Disney, per essere onesti, non voleva nel film l’immagine di una giovane Princess Leia con una spada laser contraffatta di m***a che faceva interferenze nella sua mano. Quindi hanno detto di no e che dovevamo trovare qualcos’altro, così io e il team di produzione abbiamo cercato disperatamente giocattoli per bambini che si illuminano. Alla fine abbiamo trovato questa palla lunare che abbiamo pensato sarebbe stata una notevole trovata scenica e abbiamo riscritto le scene, che alla fine sono diventate alcuni dei frangenti più spaventosi e riusciti del film.

The Boogeyman è diretto da Rob Savage (Host), con una sceneggiatura di Scott Beck & Bryan Woods (A Quiet Place – Un posto tranquillo) e Mark Heyman (Il cigno nero), e un soggetto di Scott Beck & Bryan Woods basato sul racconto di Stephen King. Il film è interpretato da Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chris Messina (Air – La storia del grande salto), Vivien Lyra Blair (Obi-Wan Kenobi), Marin Ireland (The Umbrella Academy), Madison Hu (Bizaardvark), LisaGay Hamilton (Vice – L’uomo nell’ombra) e David Dastmalchian (Lo strangolatore di Boston). The Boogeyman è prodotto da Shawn Levy (Stranger Things), Dan Levine (Arrival) e Dan Cohen (The Adam Project), mentre John H. Starke (Sicario), Emily Morris (Rosaline), Scott Beck, Bryan Woods, Ryan Cunningham, Adam Kolbrenner (La guerra di domani) e Robyn Meisinger sono i produttori esecutivi.

FONTE: The Hollywood Reporter

Classifiche consigliate