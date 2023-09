Il mese scorso la prefettura di Aichi, in Giappone, ha acconsentito all’organizzazione di un evento konkatsu a tema Studio Ghibli.

Il konkatsu è una pratica in Giappone che consiste in una vera e propria “caccia” con il fine di trovare l’anima gemella. I partecipanti devono essere single, avere tra i 20 e i 30 anni, e vivere, lavorare o frequentare la scuola all’interno della prefettura. L’altro requisito, per questo evento in particolare, è essere un fan degli anime dello Studio Ghibli.

Vista la popolarità dello studio, il governo ha deciso di fare le cose in grande e accogliere 400 partecipanti. Il sito, però, è stato tempestato di richieste arrivate in circa un mese a 2249 (1175 uomini e 1064 donne) ed è stato così necessario effettuare un sorteggio per coloro che parteciperanno all’evento del 7 ottobre.

Si terrà allora una seconda edizione del grande evento? Lo scopriremo.

Cosa na pensate? Ditecelo nei commenti!

