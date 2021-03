La giovane attrice di L’unico e insuperabile Ivan , interpreterà Tiny Tina nell’adattamento cinematografico della saga videoludica, le cui riprese sono imminenti.

Greenblatt affiancherà nel cast Cate Blanchett (Lilith), Jack Black (Claptrap), Kevin Hart (Roland), Jamie Lee Curtis (Tannis). Le riprese di Borderlands inizieranno a breve a Budapest.

Dopo Ivan, l’attrice è stata protagonista di Love and Monsters con Dylan O’Brien, Jessica Henwick e Michael Rooker. Tutti noi la ricordiamo per aver dato il volto alla giovane Gamora in Avengers: Infinity War, ed è stata anche scritturata in 65 con Adam Driver.

Il film è stato scritto da Craig Mazin, sceneggiatore che ha vinto un Emmy per la miniserie Chernobyl. Alla produzione vi sono Avi e Ari Arad con la loro Arad Prods insieme a Erik Feig e la sua Picturestart.

Come produttori esecutivi figurano Randy Pitchford (fondatore di Gearbox e produttore dei videogiochi) e Strauss Zelnick, chairman di Take-Two Interactive.

Uscito nel 2009, Borderlands è stato sviluppato da Gearbox Software. RPG-sparatutto in prima persona, ha venduto oltre 57 milioni di copie ed è stato seguito da un secondo episodio nel 2012 (22 milioni di copie), da un prequel nel 2014 e da un terzo episodio nel 2019 (8 milioni di copie).

