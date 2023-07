Un nuovo campanello d’allarme per Borderlands, il film tratto dall’amato franchise videoludico che è stato diretto da Eli Roth e che si trova in post-produzione ormai da diverso tempo.

Secondo quanto riporta wordofreel, sul sito del sindacato degli sceneggiatori il nome di Craig Mazin non è più associato al film. Mazin, autore di serie come Chernobyl e The Last of Us, ha scritto il film nella versione che è stata annunciata nel 2020. Tuttavia ora ha fatto rimuovere il suo nome: si farà chiamare con lo pseudonimo di Joe Crombie.

Non si tratta di una notizia incoraggiante per un film che sembra stia vivendo il cosiddetto “post-production hell”. Le riprese si erano infatti concluse a giugno del 2021 (Cate Blanchett ha girato Tár solo dopo), e circa un anno dopo, nell’estate del 2022, si sono svolte alcune riprese aggiuntive con Gary Ross incaricato di occuparsi di alcune modifiche alla sceneggiatura. A novembre, secondo quanto riporta wordofreel, si è tenuto un test screening dopo il quale la Lionsgate ha chiesto ulteriori rimaneggiamenti alla sceneggiatura, affidati a Zak Olkewicz. Tim Miller ha quindi guidato una sessione di riprese aggiuntive che si è svolta a gennaio.

Nel corso del suo sviluppo, sceneggiatori come Aaron Berg, Oren Uziel, Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Chris Bremner e perfino Sam Levinson (Euphoria) avrebbero messo mano sulla sceneggiatura: ecco spiegato il possibile motivo per cui Mazin non ritiene più corretto associare il proprio nome allo script.

Ricordiamo che dopo il teaser mostrato alla CinemaCon oltre un anno fa, non è mai stato mostrato altro.

Nel cast di Borderlands troviamo Ariana Greenblatt nei panni di Tiny Tin, Cate Blanchett (Lilith), Jack Black (Claptrap), Kevin Hart (Roland), Jamie Lee Curtis (Tannis) e Florian Munteanu (Krieg). Accanto a loro anche Gina Gershon vestirà i panni di Moxxi, Cheyenne Jackson sarà Jakobs, Charles Babalola interpreterà Hammerlock, Benjamin Byron Davis sarà Marcus, Steven Boyer nel ruolo di Scooter, Ryann Redmond sarà Ellie e Bobby Lee vestirà il ruolo di Larry.

