Un paio di giorni fa avevamo riportato un’indiscrezione su Borderlands, il film tratto dall’amato franchise videoludico che è stato diretto da Eli Roth e che si trova in post-produzione ormai da diverso tempo.

Secondo il rumour, che trovate in questo nostro articolo, il nome di Craig Mazin non è più associato al film. Mazin, autore di serie come Chernobyl e The Last of Us, ha scritto il film nella versione che è stata annunciata nel 2020. Tuttavia ora ha fatto rimuovere il suo nome: si farà chiamare con lo pseudonimo di Joe Crombie.

Ora, dalle pagine di Variety, arriva la secca smentita ufficiale di Craig Mazin: tutta la storia è falsa dato che lui non ha proprio nessun credito di scrittura per la pellicola.

Queste le sue parole:

Non sono un autore accreditato per questo film, quindi non posso rivendicare alcun tipo di paternità su Borderlands, tanto meno di ‘co-scrittura’. Ho letto il rapporto sullo pseudonimo, che è falso. Non ho usato uno pseudonimo. Se il nome in questione è effettivamente uno pseudonimo, posso solo dire che non è il mio.

Nel cast di Borderlands troviamo Ariana Greenblatt nei panni di Tiny Tin, Cate Blanchett (Lilith), Jack Black (Claptrap), Kevin Hart (Roland), Jamie Lee Curtis (Tannis) e Florian Munteanu (Krieg). Accanto a loro anche Gina Gershon vestirà i panni di Moxxi, Cheyenne Jackson sarà Jakobs, Charles Babalola interpreterà Hammerlock, Benjamin Byron Davis sarà Marcus, Steven Boyer nel ruolo di Scooter, Ryann Redmond sarà Ellie e Bobby Lee vestirà il ruolo di Larry.

Cosa ne pensate e quanto attendete il film di Borderlands? Ditecelo nei commenti!

