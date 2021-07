In una chiacchierata fatta con Collider (via CB.com ), il regista Eli Roth ha parlato di, il film basato sul popolare franchise videoludico girato a Budapest a partire da fine aprile le cui riprese sono terminate qualche settimana fa

Il regista ha spiegato che Borderlands sarà un film perfettamente fruibile sia dai fan storici del franchise videoludico che dai neofiti:

Non devi necessariamente aver giocato col videogame per goderti il film. Volevo qualcosa di estremamente divertente in stile Il quinto elemento, I predatori dell’Arca Perduta. Ma come con Tomb Raider se non hai giocato col gioco puoi comunque goderti il film. Abbiamo confezionato una storia con ogni genere di easter egg per gli hardcore gamer dando comunque forma a un film accessibile. Quando ho proposto la mia idea ho espressamente detto “Voglio fare un film che sarà come la droga d’ingresso in questo mondo. Se lo conosci, ci hai giocato, apprezzerai tutti i dettagli presenti e ti divertirai e, se non lo hai mai fatto, guarderai questo film e ti verrà voglia di giocarci”.