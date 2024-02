Dopo una lunga, anzi lunghissima attesa, ecco arrivare online le primissime immagini di Borderlands, adattamento cinematografico del celebre franchise videoludico di Gearbox Software prodotto dalla Lionsgate e in arrivo al cinema a ottobre.

People Magazine ha lanciato queste prime foto in vista del trailer, che uscirà ufficialmente domani. In esse diamo un primo sguardo a Cate Blanchett nei panni della fuggitiva Lilith, che nel film tornerà nel suo pianeta Pandora alla ricerca della figlia perduta di Atlas (Edgar Ramirez). Per fare ciò, unirà le forze con l’ex soldato Roland (Kevin Hart), la pericolosissima tredicenne Tiny Tina (Ariana Greenblatt), la guardia del corpo della ragazzina Krieg (Florian Munteanu), la scienziata Tannis (Jamie Lee Curtis) e il robot Claptrap (Jack Black). Il gruppo viene raffigurato nella seconda immagine.

A dirigere il film, annunciato ormai quattro anni fa, Eli Roth, che ha seguito le riprese in Ungheria nel 2021. Successivamente, Tim Miller ha seguito una lunga sessione di riprese aggiuntive.

