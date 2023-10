Tim Miller, il nuovo regista di Borderlands, ha dato un aggiornamento sul film, di cui non si sa nulla dal Cinemacon del 2022.

In una recente intervista con Collider, Tim Miller, a cui sono stati affidati i reshoot della pellicola, ha dichiarato di essersi divertito:

È stata un’esperienza interessante arrivare e fare delle nuove riprese di un film che non è tuo. È un’esperienza liberatoria in cui ti senti come se fossi qui solo per aiutare dove puoi. Ma la mia ragione principale, è che ho un grande affetto per l’industria dei videogiochi, voglio vedere ogni adattamento di un videogioco avere successo, sarò onesto, volevo lavorare con Cate Blanchett e volevo lavorare con Kevin Hart e Jamie Lee Curtis . E Ariana Greenblatt, la giovane donna che interpreta Tiny Tina, è fantastica, cosa che tutti conoscono dal film Barbie. Quindi è stata una bellissima esperienza in ogni senso. Mi sentivo un po’ arrugginito, quindi ero felice di tornare in sella. Il film si alza e prende viva. È un bel viaggio.