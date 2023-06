Dopo la trilogia con protagonista Matt Damon, la saga di Jason Bourne è proseguita nel 2012 con The Bourne Legacy, spin-off con Jeremy Renner che però non ottenne il successo sperato.

In un’intervista con Deadline, Tony Gilroy, sceneggiatore di tutti i primi quattro capitoli e regista di Legacy, ha rivelato come il suo obiettivo con quest’ultimo film fosse di avviare un Universo sul modello di quello Marvel, trovando però l’opposizione dei produttori. Ecco le sue parole:

Con The Bourne Legacy ho cercato di dare loro un Universo Marvel, ma non hanno voluto accettarlo. Voglio dire, onestamente, l’obiettivo era proprio quello, avviarlo… La storia di Bourne è una delle storie di successo più disorganizzate di tutti i tempi. Sarebbe stato un grande libro di Hollywood se qualcuno l’avesse seguito fin dall’inizio. Non si riuscirebbe mai a far raccontare a tutti la vera storia, ma il film ha incespicato verso il successo dall’inizio alla fine. Con Legacy abbiamo cercato di dare loro, questo era il mio obiettivo, un Universo Marvel che potessero avviare, ma c’erano così tanti screzi e altre cose che semplicemente non ha funzionato per loro.

Qual è il trucco? Il trucco è l’immaginazione, l’ambizione e un vero e proprio – so che è solo un cliché – ma un vero e proprio stravolgimento, devi stravolgere le cose come un matto e dire: “Facciamo il contrario“. Cercare sempre, in ogni scena e in ogni momento, [di capire] “cosa non abbiamo fatto prima? Cosa c’è di nuovo?” Quindi devi essere molto ambizioso e non cauto. Credo che la sicurezza sia nemica dell’espansione.