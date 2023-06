Per il quarantunenne Boyd Holbrook, quella di Indiana Jones 5 non si è trattata di una prima volta insieme al regista James Mangold dato che era già comparso anche in Logan – The Wolverine nei panni del villain Donald Pierce.

Durante gli impegni stampa per Indiana Jones, l’attore ha parlato di queste due esperienze insieme al filmmaker spiegando se, in una qualche maniera, siano state differenti o meno.

Boyd Holbrook afferma:

Non molto. Voglio dire, i budget e la portata produttiva sono abbastanza simili, ma Jim ha un modo incredibile di rendere tutto estremamente intimo. Ed è per questo che penso che i suoi film siano così validi, perché sono radicati nell’umanità dei personaggi e ognuno intreccia delle relazioni con gli altri, il mio personaggio con Shaunette e, naturalmente, con il personaggio di Mads. Sì, non è così diverso, ma lui ha un modo fantastico di creare e seguire queste relazioni in tutto il film ed è davvero abile in questo.

