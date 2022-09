Brad Pitt parla del film con Sandra Bullock che non è mai riuscito a girare su una coppia di televenditori

Durante una chiacchierata con British Vogue, Brad Pitt ha parlato di un film che ha sempre voluto girare con Sandra Bullock che non ha mai preso il decollo:

In realtà io e Sandy [Sandra Bullock] una volta abbiamo provato a sviluppare un intero film su marito e moglie che erano due televenditori di grande successo. Poi decidevamo di divorziare, iniziavamo a odiarci e cominciavamo a lanciarci freciattine durante le televendite. Non siamo andati oltre, però.

Il film purtroppo non è stato mai realizzato, ma i due attori e amici hanno comunque trovato modo di collaborare nell’ultimo periodo. Grazie a uno “scambio di favori”, infatti, entrambi appaiono sia in The Lost City che in Bullet Train.

In entrambi i casi si tratta di fugaci apparizioni già svelate dai trailer che rispettivi film.