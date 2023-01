Brad Pitt rivela di essersi imbucato a una festa di matrimonio durante le riprese di Mr. & Mrs. Smith

In un’intervista con W Magazine, Brad Pitt ha rivelato un curioso aneddoto sulle riprese di Mr. & Mrs. Smith. Il film, uscito nel 2006, racconta le vicende di una coppia di coniugi (formata dall’attore e da Angelina Jolie) che, a insaputa l’uno dell’altro, sono killer a pagamento. La loro vita scorre tranquilla, fino a quando entrambi ricevono l’incarico di assassinare la medesima persona.

Ecco il racconto di Pitt:

Mi sono imbucato a una festa di matrimonio. È stato sul set di Mr. & Mrs. [Smith]. Stavamo girando in un edificio Deco nel centro e nell’attico sopra di questo continuavamo a vedere persone che salivano e scendevano. Era una festa di matrimonio, così mi sono imbucato. E a loro andava bene [Ride].

Vi ricordiamo che recentemente Amazon ha ordinato una serie tratta da Mr. & Mrs. Smith, che avrà come protagonisti Donald Glover e Maya Erskine. Per quanto riguarda Pitt, invece, a breve lo vedremo in Babylon, nuovo film di Damien Chazelle in arrivo nei cinema italiani il 19 gennaio. Qui potete vedere il trailer.

Cosa ne pensate dell’aneddoto di Brad Pitt su Mr. & Mrs. Smith? Lasciate un commento!

FONTE: W Magazine