Il regista messicano puntava infatti a Leonardo DiCaprio per il ruolo di Stanton Carlisle, ma alla fine il celebre attore ha dovuto cedere il testimone a Cooper. Durante l’ultimo Actors on Actors di Variety presentato da Amazon Studios, Cooper ha parlato delle sue insicurezze:

La fiera delle illusioni è stato un esempio interessante della mia insicurezza, perché mi ha fatto pensare: “Oh, immagino di essere ancora il tizio che vuole sentirsi parte del gruppo“, perché non avevo intenzione di recitare in nulla che non fosse scritto da me.

Poi Leonardo DiCaprio ha lasciato il progetto e Guillermo del Toro è venuto di me, ricordo ancora di aver pensato: “Oh wow, la gente che non vuole ingaggiarmi adesso mi vuole?“, poi ho pensato: “Ma è ovvio, devo accettare perché non mi è stato mai permesso di entrare in quel gruppo“. È stato un misto di insicurezza ed ego. Grazie al cielo alla fine è stata un’esperienza incredibile.