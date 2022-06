Come vi abbiamo raccontato, Bradley Cooper è stato ospite del podcast SmartLess e in tale occasione ha svelato di aver un legame decisamente particolare con il co-conduttore Will Arnett, svelando che è stato proprio l’attore ad aiutarlo con la dipendenza da alcol e droga.

In tale occasione l’attore ha raccontato di esser stato deriso per le sue svariate candidature all’Oscar, sia come attore che come produttore. Ha parlato nello specifico di un’occasione in cui un celebre regista che non ha nominato e un’attrice si sono avvicinati a lui a una festa, con il regista che gli ha detto: “Che mondo è un mondo in cui tu hai sette candidatura e lei solo tre?“.