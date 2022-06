Bradley Cooper è stato ospite di SmartLess e in tale occasione ha svelato di aver un legame decisamente particolare con il co-conduttore Will Arnett: è stato proprio l’attore ad aiutarlo con la dipendenza da alcol e droga.

L’attore ha spiegato di aver passato i 20 anni in modo burrascoso:

Non aveva autostima e la cosa lo indusse a trascorrere “un anno a cercare di imitare l’umorismo cattivo dei suoi eroi della commedia“. Non ci riuscì, ma anzi iniziò a ferire le persone.

L’attore ha ricordato così del periodo in cui Arnett era suo vicino (“Non lo conoscevo così bene allora“) e un giorno andò a casa sua:

Mi disse: “Ehi, ti ricordi la cena dell’altra sera? Come credi sia andata?“. Io ricordavo di esser stato spassosissimo, e di essere apparso così davanti ai miei eroi. Così risposi: “L’ho trovata fantastica, sono stato un fenomeno“. Will mi disse: “Sei stato uno stron*o coi fiocchi, davvero uno stron*o“.

Quella conversazione lo segnò:

Quella fu la prima volta che mi resi conto di avere un problema con alcol e droga. Fu Will a dirmelo e non lo dimenticherò mai… […] mi hacambiato la vita.

Ha poi aggiunto:

È tutto merito di Will. Si prese il rischio di usare le parole forti con me, a luglio 2004 se non sbaglio, e mi indirizzò verso un percorso verso la decisione di cambiare vita. Fu merito di Will, è lui il motivo.