Secondo quanto riportato da Deadline (Scappa – Get Out) sarebbe entrato a far parte del cast di, una rivisitazione della storia di Romeo e Giulietta che sarà prodotta dai 20th Century Studios.

Isabela Merced è stata scelta per vestire i panni di Giulietta mentre Kyle Allen interpreterà Romeo. Kaitlyn Dever sarà invece la protagonista. Karen Maine dirigerà il film mentre la 21 Laps di Shawn Levy e Dan Cohen lo produrrà.

Il lungometraggio sarà basato sull’opera letteraria “When You Were Mine” di Rebecca Serle, ovvero una rivisitazione in chiave moderna dell’opera di Shakespeare. “La più famosa storia d’amore mai raccontata” vista attraverso gli occhi della cugina di Giulietta, Rosaline (Dever), una donna acuta ma idealista che sembra anche essere l’ex interesse amoroso di Romeo.

Scott Neustadter & Michael H. Weber, sceneggiatori di (500) Giorni insieme si sono occupati dello script del progetto.

Negli scorsi anni abbiamo visto Whitford in progetti come Songbird, Scappa – Get Out, Il Richiamo Della Foresta, Sergio, Erta mio figlio, Godzilla II – King of the Monsters, Phil e in serie televisive come The Handmaid’s Tale e Brooklyn Nine-Nine.

