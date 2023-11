Dopo la vittoria del Premio Oscar per The Whale di Darren Aronofsky, Brendan Fraser torna in un ruolo da protagonista. Reciterà infatti in Rental Family, una commedia giapponese co-scritta e diretta da Mitsuyo Miyazaki (che ha già lavorato nella serie Netflix Beef – Lo scontro). Il film è prodotto da Searchlight Pictures.

Rental Family racconterà la storia di un attore spiantato, assunto da una famiglia giapponese che affitta controfigure. Al momento Fraser è l’unico nome del cast reso noto.

Le riprese inizieranno in Giappone questa primavera. Ancora non si hanno indicazioni su una futura data di uscita.

In attesa di vederlo tornare come protagonista, potete ritrovare Brendan Fraser in una parte minore in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

