Brendan Fraser riflette sull’aver quasi interpretato Superman nel film mai girato da JJ Abrams

A inizio degli anni duemila, quando stava dominando i botteghini grazie a La Mummia, Brendan Fraser era in corsa per interpretare l’Uomo d’Acciaio in Superman: Flyby, il cinecomic mai girato da JJ Abrams.

Ospite dello show di Howard Stern, Brendan Fraser ha potuto affrontare la questione dopo essere stato interpellato in materia. La star, che troveremo a fine febbraio nei cinema italiani con The Whale, film per cui è candidato all’Oscar come Miglior attore, ha spiegato che, a prescindere dal fatto che il cinecomic non è mai stato prodotto, aveva comunque già perso il ruolo.

Naturalmente è una di quelle straordinarie opportunità che possono cambiare la tua vita. Credo che, internamente e inconsciamente, non volessi essere conosciuto per una sola cosa perché, per me, è sempre stata una nota d’orgoglio il diversificare la mia vita professionale. Non voglio essere specializzato su una cosa sola. Mi sono sentito deluso dal fatto che ci fosse questa incredibile opportunità che non si è concretizzata.

Poi, sul non aver ottenuto il ruolo, aggiunge:

Credo che avesse anche a che fare con i soliti intrallazzi e politiche dello studio e, probabilmente, è stato anche qualcosa intrinsecamente collegato al mio provino. Potevano vedere che ero lì solo al 98%.

Il destino di Brendan Fraser, in seguito, si è comunque intrecciato con quello delle proprietà intellettuali della DC. L’abbiamo visto nei panni di Cliff Steele/Robotman nella serie TV di Doom Patrol ed è stato poi ingaggiato per interpretare Firefly, il villain del film di Batgirl che è stato cancellato dalla Warner.

