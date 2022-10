Brendan Gleeson spiega perché abbia accettato di partecipare a Joker 2

A inizio settembre è arrivato un interessante aggiornamento su Joker 2 relativo all’ingresso di Brendan Gleeson nel cast della pellicola diretta da Todd Phillips.

Parlando con Extra nel corso di un’intervista rilasciata a margine della promozione stampa de Gli spiriti dell’isola, la nuova pellicola scritta e diretta da Martin McDonagh in cui recita al fianco di Colin Farrell, Brendan Gleeson ha spiegato perché abbia accettato di prendere parte a Joker 2.

Ecco le sue parole:

La ragione per cui ho deciso di prendere parte al film è dovuta alla performance assolutamente incredibile di Joaquin. Si tratta di uno dei più grandi risultati di magnificenza cinematografica che io abbia mai visto.

E poi aggiunge:

E, inoltre, credo che Lady Gaga sia sensazionale.

Restando in tema Lady Gaga, qualche giorno fa anche Margot Robbie ha avuto modo di lodare la cantante e attrice che, in Joker 2, interpreterà l’iconico ruolo di Harley Quinn, personaggio che al cinema è già apparso nei due Suicide Squad e in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Potete leggere la sua dichiarazione in questo nostro articolo.

Le riprese di Joker 2 inizieranno a dicembre, mentre la data d’uscita è fissata al 4 ottobre 2024. Nel cast Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beets e Brendan Gleeson.

Poco o nulla sappiamo del film se non che buona parte della trama dovrebbe svolgersi, stando alle prime voci di corridoio, presso il manicomio criminale di Arkham.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Extra