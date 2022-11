Brendan Fraser racconta come girare La mummia 3 abbia cambiato radicalmente il suo modo di lavorare

In un’intervista video con GQ, Brendan Fraser ha raccontato un’aneddoto su La Mummia – La Tomba dell’imperatore dragone, terzo capitolo della saga uscito nel 2008. La dimensione action del film gli causò infatti diversi infortuni durante le riprese, ma questi divennero per lui un’importante lezione.

Ecco le sue parole:

Prima di tutto, si trattava di un film d’azione. La regia era di Rob Cohen, la produzione esecutiva di Steve Summers, quindi aveva uno spirito diverso, un tono diverso. C’erano un sacco di combattimenti, un sacco di cadute e di esplosioni. Fino a quel momento avevo sempre interpretato ogni ruolo nel modo più cinetico possibile, nel modo più fisico possibile, impegnandomi nell’azione del personaggio per ottenere il mio significato e il mio punto di vista. Che dire, mi ha preso.

Ho avuto alcuni infortuni che sono diventati un altro infortunio. Mi dicevano che giocavo a farmi male. Così ho fatto le fasciature e [ho messo] il nastro adesivo, si fanno le cose che si devono fare per andare avanti, tutti lo facciamo e io sono felice di farlo, ma questo ha significato che dovevo iniziare a pensare a come lavorare in modo intelligente invece che duramente. Nel periodo in cui ho girato quel film, il mio approccio ha subito una sorta di cambiamento radicale. E ora, quando si tratta di fare queste cose, guardo i ragazzi giovani e dico: “Sarete fantastici durante le riprese“.