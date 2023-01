Brett Goldstein: la star di Ted Lasso scherza sulla Marvel “Mi hanno messo un chip in testa”

In una scena post-crediti di Thor: Love and Thunder abbiamo assistito al debutto di Brett Goldstein nel Marvel Cinematic Universe. La star di Ted Lasso, che oltre a vestire i panni di Roy Kent e anche uno degli scrittori dell’acclamata serie targata Apple TV Plus, compare nel quarto Thor come Ercole (LEGGI IL NOSTRO SPECIALE SU ERCOLE NEI FUMETTI MARVEL).

Ospite di Stephen Colbert per parlare del nuovo show che ha scritto, Shrinking con Harrison Ford e Jason Segel disponibile in streaming da oggi coi primi due episodi sulla già citata Apple Tv Plus, Brett Goldstein ha discusso brevemente anche della sua esperienza coi Marvel Studios rivelando ironicamente che ormai lo controllano dopo aver impiantato un chip nella sua testa.

Guarda, sono spaventato anche semplicemente dal parlarne. Quando ho ottenuto la parte e sono arrivato sul set, sono stato preso da parte da quelli della sicurezza della Marvel che mi hanno messo un chip nella testa. Una roba in stile “Se parli con qualcuno che hai fatto questa cosa ti uccideremo, il tuo cervello esploderà!”. Non potevo dirlo a nessuno. Neanche alla mia famiglia. Non potevo dirlo a nessuno anche quando è uscito il film quindi se non l’hai visto non so se posso dirtelo! Appaio alla fine, nella scena post-crediti.

Trovate tutte le informazioni su Thor: Love and Thunder nella nostra scheda del film.

Ritroveremo Brett Goldstein nei panni di Roy Kent nella terza stagione di Ted Lasso, disponibile su Apple TV Plus in primavera (la data precisa deve essere ancora comunicata).

