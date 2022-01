Brian Cox chiarisce i suoi commenti su Johnny Depp

Brian Cox è attualmente sulla cresta dell’onda un po’ grazie all’acclamata serie HBO Succession (ECCO LA NOSTRA SCHEDA), un po’ perché è impegnato anche nella promozione del suo libro di memorie, Putting the Rabbit in the Hat.

L’attore, vincitori del BAFTA Scotland, del Golden Globe e dell’Emmy, ha fatto recentemente discutere per via di una sua dichiarazione su Johnny Depp, un attore a suo dire sopravvalutato. Il giudizio era arrivato a margine del racconto di quando aveva rifiutato il ruolo, poi andato a Jonathan Pryce, del Governatore nella saga di Pirati dei Caraibi. Parlando di Depp, Brian Cox aveva detto, fra l’altro, che lodarlo per una performance come quella di Edward Mani di Forbice in cui non ha fatto nulla ed era tutta una questione di trucco e parrucco non aveva sostanzialmente senso.

In una nuova intervista con Yahoo, l’attore scozzese è tornato sull’argomento spiegando:

Alcune persone mi hanno accusato di aver mancato di rispetto, anche se, in realtà, io non manco di rispetto a nessuno che faccia questa professione perché so bene quanto sia difficile. Ora, posso anche avere delle riserve sul talento di qualcuno, ma di certo non gli manco di rispetto. E le mie riserve su Johnny Depp sono del tutto minime. Sai, penso che a volte sia esagerato, ma penso anche che abbia fatto delle interpretazioni di elevata qualità. Alcuni suoi lavori sono davvero straordinari.

