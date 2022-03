LEGGI – Brian Cox chiarisce i suoi commenti su Johnny Depp che aveva definito come sopravvalutato

Dopo aver già chiarito la sua posizione in merito,è tornato a parlare dicon Jimmy Kimmel ammettendo di esserci pentito di aver definito l’attore sopravvalutato.

Ecco le parole dell’attore:

Ho inserito un addendum al mio libro, che sarà pubblicato in edizione tascabile nel Regno Unito. Ho pensato di esser stato un po’ brusco. Sapete com’è, si vuole fare i simpatici. È semplicemente andata così e un po’ mi dispiace, perché normalmente non sono così.

In occasione dell’uscita del suo libro, ricordiamo, Cox aveva parlato dell’attore in questi termini in relazione al rifiuto della parte del Governatore in Pirati dei Caraibi.