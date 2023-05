Tempo fa è stato annunciato l’arrivo di una versione teatrale di Brian di Nazareth che, stando a quanto dichiarato da John Cleese una manciata di giorni fa, dovrebbe arrivare nei teatri londinesi nel 2024.

Ed è stato sempre John Cleese a puntualizzare in merito a una questione intorno alla quale si sarebbe creato un fraintendimento. Il Monty Python ha ribadito che, nonostante la sensibilità moderna anche sui temi di questioni transgender, l’adattamento teatrale di Brian di Nazareth non rimuoverà il ben noto passaggio del film datato 1979 su Loretta.

Se non avete presente di cosa parlino i Monty Python in quel segmento, potete recuperarlo qua sotto:

Stando a un report, quello che ha generato il fraintendimento, John Cleese aveva chiesto a un gruppo di attori americani, durante una lettura del testo della versione teatrale, se la scena di Loretta andasse rimossa ottenendo, come risposta, che non era più adatta ai tempi moderni.

Questo il commenti di Cleese:

Ed ecco qualcosa su cui non c’è mai stata una lamentela in 40 anni, che io sappia, e ora improvvisamente non possiamo fare perché offende la gente. Cosa si dovrebbe pensare di tutto questo? Qualche giorno fa ho parlato con delle persone a Londra. Ho detto loro che stavo adattando Brian di Nazareth per poterlo rifare come spettacolo teatrale (NON un musical). Ho detto a questa gente che avevamo fatto una lettura del copione più recente a New York un anno fa e che tutti gli attori – molti dei quali vincitori del Tony – mi avevano fortemente consigliato di tagliare la scena di Loretta. Naturalmente, non ho intenzione di farlo. Così qualcuno fra i presenti ha chiamato un giornalista e ha riportato in modo erroneo ciò che ho detto. Sorprendentemente, nessun media britannico ha chiamato per verificare.