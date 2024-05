Durante una Round Table organizzata dall’Hollywood Reporter l’attrice Brie Larson, ovvero Captain Marvel all’interno del vasto Universo Cinematografico Marvel, ha offerto dei consigli indirizzati ai prossimi attori che entreranno lavorativamente in contatto con il genere supereroistico.

Larson è una delle prime star a cui le persone si rivolgono prima di iniziare un lavoro attoriale in cinecomic:

Sempre. Sono la prima persona a cui mandare un’e-mail, è molto specifico e molto strano. La gente dice: “Non so come si fa”. Sì, nessuno lo sa. Perché dovresti? Allora rispondo: “Allenati, perché vorrai essere il più preparato possibile con il tuo corpo, perché il lavoro diventa sempre più difficile. E capire bene come andare in bagno con la tuta”. Nel primo Captain Marvel ci volevano 45 minuti per farmi indossare il costume e altrettanti per toglierlo.