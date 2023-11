Durante un’intervista con Entertainment Tonight, Brie Larson ha parlato di The Marvels e del futuro di Carol Danvers.

L’attrice non solo ha confermato il suo ritorno nei panni di Captain Marvel, ma anche lasciato intendere di sapere già cosa le riserva il futuro:

Non voglio che la Marvel mi faccia una ramanzina, ma c’è qualcosa, c’è sicuramente qualcosa che potrei dire in risposta alla domanda, ma non posso farlo. Credo ci sia ancora tantissimo in Carol e far parte di questa squadra ci ha fatto scoprire il personaggio come mai prima d’ora ed è bellissimo che si sia aperta così tanto. Ho amato il fatto che si sia tolta di dosso dei pesi e che abbia capito che non tutte le responsabilità debbano essere sue. Perciò credo ci sia ancora tanto da fare con lei.