In una recente intervista per Collider, George Lucas, ospite al Festival del Cinema di Cannes, ha spiegato il motivo per il quale ha rinunciato ad essere accreditato e nominato nella produzione di Brivido caldo, il thriller erotico degli anni ’80 diretto dallo sceneggiatore dell’Impero colpisce ancora, Lawrence Kasdan.

Il film fu un successo di critica e Lucas fu ben felice di aiutare il collega e chiunque altro nel fare decollare la sua carriera all’epoca, ma il papà di Star Wars aveva i suoi buoni motivi per tenere questa collaborazione in particolare fuori dai riflettori e non ufficiale:

Ho aiutato Kasdan a far sì che il suo primo film prendesse il volo, ma non ho voluto metterci il mio nome. Il mio nome non c’è in un sacco di film. In quel caso si trattava di Brivido caldo. Ho sentito Larry e gli ho detto all’epoca che se avesse messo il mio nome nel film… l’attenzione sarebbe subito andata su di me. Si sarebbe solo parlato di George Lucas che faceva quel genere di film, ed era l’ultima cosa che entrambi volevamo. Non era quello il punto, il punto era lui che realizzava il suo film.

