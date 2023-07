Bron Studios, società finanziaria e di produzione canadese nata nel 2010, ha dichiarato bancarotta nei giorni scorsi. La compagnia è dietro film recenti di grande successo come Joker, The Mule, Ghostbusters: Legacy e Licorice Pizza. In un comunicato, il co-fondatore e CEO Aaron L. Gilbert ha spiegato:

Dopo aver esplorato molte opzioni per molti mesi, BRON non ha avuto altra scelta se non quella di compiere questo passo alla luce delle sue condizioni finanziarie. Gli ultimi anni sono stati incredibilmente difficili per BRON e le cose si sono complicate negli ultimi mesi.

Tra i fattori insormontabili che hanno portato a questa drastica decisione, Gilbert cita infatti, oltre al Covid, anche i recenti scioperi di attori e sceneggiatori.

