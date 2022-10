Bros recupera in home video dopo la delusione al botteghino

Dopo la grande delusione al botteghino, con appena 11,5 milioni di dollari negli Stati Uniti a fronte di un budget dichiarato di 22 milioni, Bros ha cominciato a trovare una certa linfa vitale in home video.

Da alcuni giorni il film con Billy Eichner è disponibile infatti in PVOD e ha scalato le classifiche di alcuni dei principali servizi come iTunes, Google Play e Vudu (che conteggia i ricavi piuttosto che il numero di transazioni).

Se sui primi due il film si è classificato al terzo posto con un prezzo di noleggio di 19,99 dollari, sul terzo si è infatti aggiudicato il secondo posto, superato solamente da Bullet Train, proposto a prezzo scontato. Il tempo di permanenza nella classifica in questione sarà fondamentale per capire se il progetto avrà goduto di una seconda possibilità grazie alla distribuzione home video.

In Italia il film arriverà al cinema il 3 novembre.

7. Minions: The Rise of Gru (Universal) – $4.99

5. Where the Crawdads Sing (Sony) – $5.99

1. Top Gun: Maverick (Paramount) – $4.99

2. Bullet Train (Sony) – $5.99

3. Bros (Universal) – $19.99

4. Where the Crawdads Sing (Sony) – $5.99

5. Jeepers Creepers Reborn (Screen Media) – $6.99

6. Jurassic World: Dominion (Universal) – $5.99

7. Minions: The Rise of Gru (Universal) – $4.99

8. Clerks III (Lionsgate) – $14.99

9. Nope (Universal) – $19.99

10. Everything Everywhere All at Once (A24) – $4.99