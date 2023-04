Anche se Bruce Campbell non è presente nel nuovo La casa – il risveglio del male, lo storico protagonista del franchise è ancora decisamente collegato alla saga visto che collabora produttivamente insieme all’amico di vecchia data Sam Raimi per tutto quello che riguarda Evil Dead e dintorni.

Ed è proprio da un’intervista rilasciata a margine della promozione stampa del nuovo La casa che Bruce Campbell ha spiegato che Sam Raimi e suo fratello, per la prima volta, stanno lavorando a una sorta di vera e propria Bibbia della saga che servirà a tracciare la strada da seguire con le iterazioni future di Evil dead. A quanto pare, l’idea non è più quella di far passare dieci anni fra un film e l’altro, così come avvenuto fra l’uscita della pellicola di Fede Alvarez nel 2013 e questa di Lee Cronin.

Credo che le storie progrediranno un po’ di più adesso. Cercheremo di farne di più, di farne uscire uno ogni due o tre anni e non ogni dieci. È anche la prima volta che Sam Raimi e suo fratello Ivan stanno lavorando a questa specie di Bibbia che fornirà ai futuri sceneggiatori e registi una traccia sul dove potranno andare a parare le prossime storie. Ritengo che, nei prossimi anni, sarà tutto un po’ più collegato diciamo, ma perché ha tutto a che fare con questi libri. Potrebbe esserci un libro nel passato. O uno nel futuro. È una cosa che dev’essere ancora determinata.

Qualche settimana fa, Sam Raimi aveva invece spiegato di sperare di poter collaborare ad altri film di La casa sviluppati insieme all’amico Bruce Campbell (ECCO TUTTI I DETTAGLI). A quanto pare qualcosa sta effettivamente bollendo in pentola.

Tornando a parlare di La casa – il risveglio del male, qua sotto potete vedere le nostre interviste con il regista Lee Cronin e le protagoniste Alyssa Sutherland e Lily Sullivan.

