Bruce Campbell su La casa, dal film animato, al nuovo capitolo cinematografico che “disturberà il pubblico”

Anche se Bruce Campbell, lo storico attore feticcio di Sam Raimi, non compare nel cast di La casa – Il risveglio del male, è chiaramente molto coinvolto in tutto quello che ha a che fare con la pellicola diretta da Lee Cronin, dato che figura fra i produttori insieme a Raimi, il creatore della saga di Evil dead.

In una recente intervista, Bruce Campbell ha avuto solo parole di stima assoluta verso il regista di La casa – Il risveglio del male, Lee Cronin, e rivela che il suo operato, in materia di “crudezza” non avrà nulla da invidiare al film di La casa di Fede Alvarez uscito nel 2013.

Lee Cronin ha fatto un lavoro davvero eccezionale. Resterete davvero disturbati. È quello che accade quando una mamma diventa cattiva. L’abbiamo portato via dai boschi e l’abbiamo inserito in un ambiente urbano, che gli dà un’atmosfera davvero sgradevole. Il pubblico è davvero nei guai, chiedo scusa in anticipo.

Poi sul paragone con il film del 2013 aggiunge:

Entrambi questi filmmaker sono ugualmente capaci, ed entrambi ci sono andati giù duri. Non è una festa di risate […] Questi ragazzi l’hanno preso molto seriamente. C’è roba davvero tosta. Lee Cronin è irlandese e ha portato una sorta di atmosfera europea a questo film.

Bruce Campbell spiega anche che nelle sue intenzioni e in quelle di Sam Raimi c’è anche l’idea di realizzare un film animato di La casa:

Tutto quello che posso dire è che stiamo attivamente perseguendo questo progetto. Sam è un ragazzo impegnato. Ha appena fatto un film di grande successo, ha davvero tanto da fare, ma lui e sui fratello stanno attivamente dando forma a questo mondo. Ma per dire a un animatore “Hey, animami questa cosa!” devi sapere cosa animare. Ma non vedo l’ora di farlo perché la mia voce non è invecchiata come in realtà sono invecchiato io.

FONTE: Bloody Disgusting